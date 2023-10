Ekstraklasa siatkarek. Druga porażka ŁKS Commercecon Łódź

To druga, ledwie w trzecim meczu w tym sezonie, porażka mistrzyń Polski. Tym razem musiały uznać wyższość liderek rozgrywek. Zawodniczki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała także w spotkaniach z UNI Opole i #Volley Wrocław nie straciły nawet seta.

Olbrzymich emocji dostarczył pierwszy set. Przez cały czas na parkiecie trwała zażarta walka, ale ostatecznie wygrała go drużyna przyjezdna do 33!

W drugiej odsłonie także byliśmy świadkami zaciętej rywalizacji przy siatce, ale znów górą były bielszczanki. W trzeciej partii nie było już taki emocji. Podopieczne trenera Alessandro Chiappiniego przegrały do 19.