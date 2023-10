Ekstraklasa. Już w piątek grają siatkarki ŁKS Commercecon Łódź. Potrzebny doping ZDJĘCIA

ŁKS Commercecon Łódź przegrał z kretesem derby Łodzi z Grot Budowlanymi i nawet w jednym secie nie podjął walki z rywalkami.

Już dziś podopieczne trenera Alessandro Chiappiniego staną przed szansą rehabilitacji za nieudaną inaugurację. Ełkaesianki o godz. 17.30 w hali przy al. Unii podejmą KS Pałac Bydgoszcz, który w pierwszej kolejce przegrał 0:3 we własnej hali z Developresem Rzeszów.

- Mogę tylko podziękować za to, co zrobiliście i przeprosić za to, jak zagraliśmy - zwrócił się po meczu do kibiców trener siatkarek ŁKS Commercecon. - Dziś czuję wstyd, bo - oczywiście z wielkim szacunkiem do przeciwnika - my nie możemy grać w ten sposób.