Ekstraklasa. Futsaliści Widzewa Łódź grają dziś w Białymstoku

Kibice Czerwono-biało-czerwonych wiążą z Białymstokiem bardzo dobre wspomnienia. Widzew w dwóch poprzednich sezonach, w których występował na zapleczu elity, wygrał aż cztery z pięciu spotkań z drużyną Futbalo Białystok (trzy w lidze i jedno w Pucharze Polski). Tym razem poprzeczka będzie zawieszona wyżej, ponieważ ekipa Marcina Stanisławskiego zmierzy się ze Słonecznym Stokiem Białystok, który w najwyższej klasie rozgrywkowej występuje nieprzerwanie od sezonu 2017/18.

- Doświadczenie, ogranie naszych przeciwników w najwyższej lidze na pewno będzie miało w tym meczu duże znacznie. To charakterna drużyna, która walczy o każdy centymetr boiska, więc szykujemy się na trudne spotkanie. Przerwę reprezentacyjną wykorzystaliśmy na to, by doskonalić różne warianty gry, wprowadzać konfiguracje, usprawnić grę w dwóch systemach. W Białymstoku po prostu postaramy się zrobić swoje – wyjść na boisko i walczyć o zwycięstwo - mówi Jan Dudek, zawodnik Widzewa Łódź Futsal.