Edyta Herbuś zrezygnowała z biustonosza! Zdradziła intymne szczegóły życia. Nawet to, kiedy straciła dziewictwo! 17.10.2023

Tancerka, aktorka, prezenterka telewizyjna zapytana też została o to, kiedy straciła dziewictwo. I ona rzekła:

- Miałam piętnaście i pół. Miałam to spisane w pamiętniku. Prowadziłam pamiętniki, aż do pewnego momentu, kiedy przestałam prowadzić, bo Barański mi wszystkie ukradł i wszystkie przeczytał. To było strasznie traumatyczne. Boże, jak ja się wtedy wstydziłam.