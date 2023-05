Edyta Górniak przegrała sprawę w sądzie. Walczy też z uzależnieniem!

Przypadek Edyty Górniak pokazuje, że to również liczne zgryzoty, problemy, a także wizyty na sądowych salach, co na pewno nie jest dla nikogo przyjemne. Piosenkarka przegrała właśnie proces, ale wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Zdaniem sądu, artystka powinna wypłacić powodowi 83 tysiące złotych za to, że w 2016 roku nie stawiła się na organizowany przez niego koncert, którego miała być gwiazdą.