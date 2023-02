Dziś ŁKS - Chrobry. Dla łódzkiego lidera liczy się tylko zwycięstwo. Będą emocje

Bez wątpienia to najciekawsze starcie w tej serii mistrzowskiej, bowiem łódzki lider pierwszej ligi podejmuje Chrobrego, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Pewnie kibice nie potrzebują lepsze rekomendacji, by w sobotę wybrać się na to spotkanie. Początek o godz. 20.

Mecz zapowiada się szalenie atrakcyjnie dlatego warto, by kibice drużyny z al. Unii pokusili się o pobicie rekordu frekwencji w tym sezonie. Do tej pory największa liczba fanów dwukrotnych mistrzów Polski pojawiała się na obiekcie przy al. Unii 30 października. Wówczas 11 005 widzów obserwowało zwycięstwo ŁKS nad Arka Gdynia (3:1).