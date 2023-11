Dziś Liga Mistrzyń. Siatkarki Grot Budowlanych grają w Słowenii

Po sześciu kolejkach ekstraklasy są na trzecim miejscu w tabeli, mając na koncie pięć zwycięstw i tylko jedną porażkę.

Drużyna prowadzona przez trenera Macieja Biernata rywalizuje na dwóch frontach. Łodzianki walczą też w Lidze Mistrzyń i dziś czeka je drugi mecz tych rozgrywek. W wyjazdowym pojedynku zmierzą się z wicemistrzyniami Słowenii Calcitem Volley Kamnik.

Słoweński zespół to mniej znana drużyna.

- To dokładnie taka sama sytuacja jak w przypadku każdej drużyny, która teoretycznie jest słabsza - mówi Biernat. - My jesteśmy teoretycznie tymi mocniejszymi. To jest siatkówka. To jest międzynarodowy sport. Trudno więc spodziewać się, że pojedziemy na Słowenię i oni nie będą wiedzieli jak wygląda piłka. Nie na tym polega ta gra. Jedziemy zagrać z drużyną, która zasłużyła na to, żeby grać w Lidze Mistrzyń. Jedziemy po trzy punkty po falstarcie z zespołem z Poczdamu.