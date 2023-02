Dziś Legia-Widzew. Rafał Augustyniak oraz Mateusz Żyro przed dzisiejszym spotkaniem w Warszawie

Niemal na pewno w wyjściowych składach Widzewa oraz Legii zobaczymy dziś zarówno Mateusza Żyro, jak i Rafała Augustyniaka.

Pochodzący ze Zduńskiej Woli Augustyniak w rozmowie z portalem legia.com opowiedział między innymi o swojej przeszłości w klubie z al. Piłsudskiego.

- Aktualna pozycja Widzewa, beniaminka tego sezonu, na pewno jest sporym zaskoczeniem. Trzeba jednak przyznać, że Widzew gra obecnie bardzo przyjemny dla oka i intensywny futbol. Wszystkie ich mecze są naprawdę wybiegane. Szykuje się dobre widowisko na murawie i na trybunach - stwierdził Augustyniak.

Nie jest łatwe być piłkarzem ukształtowanym przez Widzew, który gra w Legii. Szczególnie, gdy po meczach śpiewamy pewne przyśpiewki. Jednak ja jestem piłkarzem, wykonuję swoją pracę i skupiam się tylko na tym. Nie mogę cały czas myśleć o kwestiach kibicowskich. Mój pierwszy wyjazdowy mecz w barwach Legii był bardzo elektryzujący, właśnie z Widzewem. Bardzo liczyłem, że wystąpię w tym spotkaniu. Wróciłem do Łodzi po wielu latach. Zostałem przywitany tak jak się w sumie spodziewałem. Było to dla mnie trochę przykre, ale taka jest piłka. Muszę być profesjonalistą i profesjonalnie do tego wszystkiego podchodzić. Od jednego z kibiców, z którym się znam, dostałem nawet zaproszenie na ,,solówkę''. Koniec końców do niczego jednak nie doszło. Serce na pewno mocniej zabije i ciarki przejdą po plecach. Ale takie emocje mijają razem z pierwszym gwizdkiem, więc jestem spokojny o swoją dyspozycję i odpowiednie podejście do meczu - dodał obecny legionista