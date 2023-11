Dzikie zwierzęta w Łodzi. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt zyskał nowe wyposażenie - woliery, klatki i inkubatory

Woliery dla orła, trzmielojada o bociana

Jedna z wolier to tak zwana rozlotowa, przeznaczona dla dużych ptaków drapieżnych. Jest długa i stosunkowo wąska. Taki kształt zmusza ptaki do ciągłego ruchu. Dzięki temu nabierają one kondycji po nabytych urazach i przeprowadzonych zabiegach. Nową wolierę zajął już pierwszy lokator - młody trzmielojad. To gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych.

W drugiej, przestronnej wolierze znajduje się zbiornik wodny. Zamieszkał w niej bielik, duży ptak drapieżny, który w ośrodku przebywa już od dłuższego czasu dochodząc do pełni sił.

Trzecią nowością jest woliera modułowa, złożona z czternastu lekkich aluminiowych segmentów, które można zestawiać w dowolny sposób. Powstaje albo jedna duża woliera kształtem przypominająca "cyrk", albo kilka mniejszych. W tej wolierze ptaki, np. bociany będą zimować. Dodatkowo będzie ona chronić skrzydlatych pacjentów przed drapieżnikami.

