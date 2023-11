Dzień licealisty po raz pierwszy w Łodzi - świętowano w rytmie belgijki ZDJĘCIA FILM

Dzień Licealisty w Łodzi - po raz pierwszy

W czwartek 23 listopada 2023 r. po raz pierwszy w Łodzi świętowany był Dzień Licealisty. To święto międzynarodowe, ale dotąd u nas nie było obchodzone. Młodzież z entuzjazmem je przyjęła i wyraziła swoją radość wspólnym tańcem - belgijką.

W łódzkich liceach w czwartek 23 listopada było naprawdę wesoło - świętowali uczniowie.

W większości szkół postanowiono, że z okazji Dnia Licealisty nauczyciele nie będą robić sprawdzianów, kartkówek ani nie będą nikogo odpytywać. Już zdjęcie tego codziennego stresu dla wielu młodych ludzi było doskonałym prezentem.

- Fajnie jest chodzić do szkoły, do liceum, które się wybrało, do klasy, gdzie nie było się łatwo dostać, ale trzeba przyznać, że jeszcze fajniej byłoby nie czuć tego stresu każdego dnia - mówią Ania i Paulina z jednego z liceów retkińskich. - Nauki jest bardzo dużo, a nie zawsze się zdąży z każdym przedmiotem.

Licealiści doceniają jednak bardzo ten czas w swoim życiu.

- Każdy nam mówi, że to nasze najpiękniejsze lata - śmieją się. - I tak jest. Jesteśmy młodzi, mamy swoje plany, marzenia, przyjaciół, mamy czas na rozwój i na zabawę. Na pewno kiedyś będziemy wspominać czas w liceum tak jak teraz wspominają to nasi rodzice i nauczyciele.

Niektórzy zwracają też uwagę, że to jest czas na dorastanie i stawanie się dorosłymi ludźmi i to nie tylko formalnie.

Bo skończenie 18 lat to też jest moment, że człowiek zaczyna być odpowiedzialny za to, co robi i ponosi tego konsekwencje.