Dziecko w ogrodzie. Jak zorganizować przestrzeń. Jakie meble do ogrodu dla dzieci. Kalendarium ogrodnika na 11 kwietnia

Ogród to często dodatkowy pokój, w którym chętnie spędzamy czas, gdy mamy wolne chwilę. To miejsce odpoczynku, ale i aktywności. Szczególnie dla najmłodszych, którym trudno usiedzieć na miejscu. Jeśli przygotujemy dla nich odpowiednią przestrzeń, chętnie oderwą się od smartfonów i tabletów, by wyszaleć się na świeżym powietrzu.

Hamak rozpięty między drzewami, leżaki na trawie, bujane fotele zapraszają do wypoczynku w otoczeniu natury. Jednak dla dzieci potrzeba czegoś więcej. Można przygotować ściankę wspinaczkową, ustawić fortecę ze zjeżdżalniami i ukrytymi przejściami, postawić drewnianą piaskownicę, przygotować własne kąpielisko. Naszym ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia i zasobność portfela, bo takie sprzęty nie są tanie. Wszystko zależy od wieku dzieci, które będą z placu zabaw korzystały i przestrzeni jaką mamy do wykorzystania w ogrodzie.

W marketach budowlanych, które mają oddzielny dział poświęcony ogrodom znajdziemy duży wybór gotowych konstrukcji do zabawy. Wystarczy je poskręcać i ustawić w ogrodzie. Ważne przy tym jest bezpieczeństwo najmłodszych. Wszystkie sprzęty powinny być stabilne, przytwierdzone do podłoża. Warto sprawdzić atesty jakimi są opatrzone, by sprzęt służył przez długie lata.