Dzieci robią kokardy na Święto Niepodległości. Zobacz, jakie zrobili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi

- Nauczyliśmy się być dumni z naszej historii i bycia Polakami, doceniać wielkie wydarzenia, takie jak odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Co więcej, nauczyliśmy się obchodzić te rocznice z radością. Dzieci wspaniale wsparły organizację miejskich obchodów dnia 11 listopada. Rozdamy te kokardy i setki łodzian będą mogły nosić je z dumą - powiedział wiceprezydent Adam Pustelnik.

Z biało czerwonej wstążeczki Co roku kilka szkół otrzymuje od miasta Łodzi motek biało czerwonej wstążeczki wraz z instrukcją wykonania rozetki. W tym roku wstążki pobrało od 7 szkół podstawowych - nr 33, 45, 64, 70, 174, 204 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6. Powstanie z nich łącznie ponad 1500 kokard, które będą rozdawane łodzianom podczas pikniku niepodległościowego 11 listopada w Manufakturze.

1500 biało czerwonych rozetek wykonały dzieci z łódzkich szkół. 11 listopada trafią do łodzian podczas pikniku patriotycznego. Akcja „Kokardy narodowe od łódzkich dzieci” po raz pierwszy została przeprowadzona w 2019 roku. Powoli staje się łódzką tradycją z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

- Co roku jesteśmy uczestnikami tej akcji - powiedziała Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70. - To prawdziwa, mała "manufaktura", starsi pomagają młodszym w wykonaniu trudniejszych elementów. W tym roku udało się nam wykonać 250 kokard.

Piknik Niepodległościowy po raz dwunasty w Manufakturze

XII Piknik Niepodległościowy w Manufakturze to najbardziej spektakularne wydarzenie związane z obchodami Święta Niepodległości nie tylko w Łodzi, ale w całym regionie.

Co roku w wydarzeniu bierze udział od 50 do 80 tysięcy odwiedzających, którzy chcą świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Piknik organizowany jest po raz dwunasty, dla tych którzy chcą zobaczyć pojazdy wojskowe, wystawy historyczne i pokazy grup rekonstrukcyjnych, a także wspólnie pośpiewać i spotkać samego Marszałka Piłsudskiego. W tym roku część atrakcji będzie można podziwiać aż przez trzy dni. Po raz pierwszy w Pikniku wezmą udział przedstawiciele Armii Amerykańskiej prezentując czołg Abrams i haubicę samobieżną Paladin. W wydarzeniu weźmie udział ponad 30 instytucji, jednostek wojskowych, grup militarnych, przedstawicieli służb mundurowych i hobbystów.