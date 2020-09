Działacze z al. Piłsudskiego już oficjalnie zaprezentowali swój projekt Młody Widzew

Projekt Młody Widzew ma na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu, rozwój sprawności i nauczanie podstaw piłki nożnej, ale także nadzorowanie rozwoju piłkarskiego jak największej liczby dzieci, a w konsekwencji - kształtowanie przywiązania do Widzewa.

Pełna piramida szkoleniowa

- W ostatnim czasie intensywnie pracujemy nad kwestiami szkolenia dzieci i młodzieży, przy czym szkolenie w Akademii Widzewa obejmuje dzieci od 12. roku życia. Brakowało nam jednak dołu piramidy szkoleniowej, czyli oferty skierowanej do najmłodszych dzieci. Z projektem chcieliśmy ruszyć wiosną, ale plany pokrzyżował nam koronawirus. Trudno było myśleć o naborach, kiedy sytuacja zmierzała do czasowego wygaszania aktywności sportowej. Ruszamy więc z nowym sezonem - powiedziała prezes Widzewa Martyna Pajączek.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat i realizowany będzie we współpracy z dotychczasowymi klubami partnerskimi. W poprzednim roku szkolnym miała miejsce obserwacja pracy poszczególnych podmiotów oraz określenie potrzeb danych ośrodków, a teraz, w roku szkolnym 2020/2021, na podstawie poczynionych obserwacji, nastąpił podział na cztery poziomy współpracy. Jednym z nich będą Oficjalne Szkółki Piłkarskie Widzewa, funkcjonujące nie tylko w Łodzi, ale w różnych innych miejscowościach.