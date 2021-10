Działacze Widzewa liczą na wsparcie kibiców podczas pucharowego meczu z GKS Jastrzębie

Wiadomo, że pora rozegrania tego meczu, nie jest idealna, ale działacze klubu zachęcają fanów do pojawienia się na obiekcie.

Przypomnijmy, że na ten mecz nie obowiązują karnety, włodarze Widzewa przygotowali więc akcje promocyjne

Pierwsza zakłada przybycie w większym gronie. Fani będą mogli kupić pakiety czterech wejściówek na sektory A, C i D. Za dwa najdroższe bilety zapłacą pełną cenę, za trzeci 50%, czwarty otrzymają za złotówkę.

Zgodnie z przedsezonową deklaracją, posiadacze karnetów otrzymają pierwszeństwo do zakupu wejściówek na mecze Pucharu Polski. Dystrybucja biletów dla karnetowiczów, którzy od razu będą mogli kupować wejściówki również dla swoich znajomych, rozpoczęła się wczoraj wieczorem i potrwa do soboty, do godz. 23.59. W niedzielę o godz. 8 wystartuje sprzedaż otwarta dla wszystkich.

Klub zdecydował się też na kontynuację akcji promocyjnych dla najmłodszych (na sektor B). Tak jak miało to miejsce przy okazji meczu z Górnikiem Polkowice, dzieci wraz z opiekunami będą mogły zasiąść na trybunie, kupując bilety w okazyjnych cenach. Każdy do 18. roku życia wejdzie na mecz za 5 zł, a opiekunowie zapłacą 15 zł. Oferta skierowana jest do rodzin, ale i do m.in. szkół podstawowych, liceów, przedszkoli itp

Wszelkie szczegółowe informacje mozna uzyskać na oficjalnym klubowym portalu czterokrotnych mistrzów Polski.