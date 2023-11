Działacze łódzkiego Orła pozyskali nowego żużlowca. To Duńczyk

22-letni Duńczyk po dwóch latach spędzonych w Abramczyk Polonii Bydgoszcz, a teraz przeniósł się do łódzkiego pierwszoligowca. Do poprzedniego klubu trafił w sezonie 2022 i wystąpił tylko w jednym meczu ligowym. W pięciu biegach wykręcił średnią 1,2 pkt/bieg.

W minionym sezonie Duńczyk był powołany przez Abramczyk Polonię Bydgoszcz do udziału w 17 meczach. Wystartował w 36 wyścigach, w których wywalczył 39 punktów i 10 bonusów. Ze średnią 1,361 zajął 3. miejsce wśród żużlowców, których nie udało się sklasyfikować.

Basso ma nadzieję, że w nowym klubie dostanie w końcu prawdziwą szansę, by zabłysnąć na tym poziomie rozgrywkowym. Przed nowym zawodnikiem łódzkiej drużyny jeszcze dwa lata ścigania na pozycji U24.

Po fatalnym poprzednim sezonie przez szatnię Orła przeszedł prawdziwy tajfun zmian. W drużynie z ul. 6 Sierpnia pozostaną tylko Tomasz Gapiński i Aleksander Grygolec! Prezentacja drużyny Orła Łódź na sezon 2024 odbędzie się 8 listopada. W zespole mają pojawić się: Oskar Polis (OK Bedmet Kolejarz Opole), Daniel Kaczmarek (Zdunek Wybrzeże Gdańsk), Oliver Berntzon (Arged Malesa Ostrów Wlkp.) i Luke Becker (Enea Falubaz Zielona Góra). Dziłacze rozstali się z trenerem Markiem Cieślakiem i jego asystentem Piotrem Świderskim. Zespół poprowadzi nowy szkoleniowiec — Maciej Jąder.