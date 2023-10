Dyskusja Chyry na temat Polańskiego. Było też o feministkach ZDJĘCIA

W 2020 roku w wywiadzie dla VIVY powiedział:

Nie robię coming outu, że przestałem pić, bo nie czuję takiej potrzeby. Nie piję od półtora roku, bo stwierdziłem, że już nie dam rady. Zdarzył się moment, że udało mi się to po prostu uchwycić.

Jak dziś sam przyznaje, jest świadomy konsekwencji, jakie niesie za sobą stan upojenia: „W pewnej chwili jesteś już w takiej matni, że albo nie zauważysz, albo to sobie wytłumaczysz. W tej chwili nie jest to dla mnie żaden problem, tylko wiem, że nie mogę się napić. Nie mogę, ponieważ każdy pierwszy kieliszek na pewno jest początkiem lawiny. Tak, niestety, ta choroba działa”.