Dworzec w Koluszkach. Rozpoczyna się budowa budynku dworcowego. Stanie w nowym miejscu WIZUALIZACJE

Będzie to już trzeci budynek dworcowy w Koluszkach

Bryła budowli ma być prosta, w stylu industrialnym. Na elewacji zostanie położony beton architektoniczny i czerwona cegła ceramiczna. Lekkości budynkowi dodadzą przeszklenia. W jednym miejscu na szkle zostanie naklejona folia typu one way vision z wizerunkiem pierwszego, historycznego już dworca. Wzniesiono go w 1865 roku dla Kolei Fabryczno-Łódzkiej, służył również pasażerom przebiegającej przez węzeł w Koluszkach głównej linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Od 1885 roku przyjmował też podróżnych Kolei Dęblińsko-Dąbrowskiej udających się w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Projekt budowy dużego dworca centralnego dla tych trzech kolei nie doczekał się realizacji, a gdy stary budynek okazał się za ciasny, dostawiano drewniane baraki. Ostatecznie rozebrano go po 100 latach funkcjonowania. Zastąpił go nowoczesny jak na owe czasy, modernistyczny pawilon dworcowy. Z czasem stał się on zbyt obszerny, a do tego "energożrący". PKP postanowiły więc zainwestować w nowy obiekt.

