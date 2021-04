Dworzec Łódź Kaliska w przebudowie. Nie będzie to już senna stacyjka. Znikają ostatnie w Polsce czechosłowackie pragotrony

Całkowicie zmieni się także otoczenie dworca. Zniknie obecny podjazd dla autobusów, w jego miejsce zbudowane zostanie rondo. Przewidziano także budowę zatoczki dla taksówek i autobusów oraz parkingu „kiss&ride”, na którym będzie można zaparkować tylko na chwilę, w celu wysadzenia lub odebrania podróżnych. W okolicy budynku dworca ma się również pojawić się więcej zieleni, nowe drzewa i ławeczki. Zaplanowano również parking na blisko 100 samochodów oraz miejsce ładowania dla samochodów elektrycznych. Uruchomione zostanie nieczynne dotąd przejście podziemne w kierunku alei Włókniarzy i dworca PKS.

Pięć zmodernizowanych peronów na stacji Łódź Kaliska sprawi, że będzie ona mogła obsługiwać znacznie więcej pociągów. To ważne, bo nieco senny dziś Dworzec Kaliski ma w przyszłości przyjmować znacznie więcej pociągów niż obecnie. Po uruchomieniu tunelu będą tędy jeździć składy dalekobieżne z kierunku Warszawy w kierunku Wrocławia oraz Poznania i z powrotem. Przybędzie także znacząco połączeń regionalnych i aglomeracyjnych. Przewiduje się, że będą one odjeżdżać z Łodzi Kaliskiej w każdym kierunku (tzn. Chojen, Pabianic i Zgierza) nawet co 15 minut.