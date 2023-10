Dwóch kandydatów do objęcia stanowiska trenera piłkarzy ŁKS. Postawią na Stokowca?

Nieoficjalnie wiadomo, że działacze ŁKS rozmawiali z dwoma kandydatami do zastąpienia Moskala.

Pierwszy i najpoważniejszy z nich to 51-letni Piotr Stokowiec . W sierpniu 2021 roku po sześciu kolejkach nowego sezonu włodarze Lechii Gdańsk zdecydowali się zwolnić go (wcześniej z tym zespołem sięgnął po Puchar oraz Superpuchar Polski). W grudniu tego samego roku na angaż tego szkoleniowca ponownie zdecydowało się Zagłębie Lubin. Drugi pobyt Stokowca w ekipie Miedziowych był znacznie krótszy. Z posadą pożegnał się po niespełna roku. 8 listopada 2022 przestał pełnić funkcję trenera tej drużyny. w 33 meczach uzyskał średnią 1,15 punktu na mecz. To fatalny wynik, który sprawił, że Zagłębie musiało bronić się przed spadkiem.