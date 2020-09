Dwaj pijani włamywacze włamali się po więcej alkoholu

W środę, 26 sierpnia br., do komisariatu policji w Aleksandrowie Łódzkim zgłosiła się właścicielka jednego ze sklepów monopolowych, która poinformowała, że w nocy dwóch nieznanych mężczyzn wybiło szybę w oknie jej sklepu. Sprawcy weszli do środka, skąd wynieśli kilka butelek drogich alkoholi o wartości ponad 2 tys.zł

Funkcjonariusze, którzy zajęli się tą sprawą, wytypowali potencjalnego sprawcę włamania - 40-latka z bogatą kartoteką. Jeszcze tego samego dnia namierzyli mężczyznę na ulicach Aleksandrowa i zatrzymali go. Drugiego sprawcę znaleźli już nazajutrz - 32-latek był zaskoczony, że kryminalni w ogóle wpadli na jego trop.

Podczas przeszukań mieszkań zatrzymanych znaleziono i zabezpieczono część ze skradzionych w sklepie towarów. Obaj mężczyźni przyznali się, że będąc pod wpływem alkoholu, włamali się do sklepu. Część skradzionego alkoholu wspólnie potem wypili. Obu postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy (po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary za przestępstwo umyślne), za co grozi im do 15 lat pobytu za kratkami.