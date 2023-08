Duże utrudnienia na węźle Stryków. Chcesz jechać na Poznań, wybierz inny wjazd na A2. W środku wakacji remontują autostradę!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna II etap remontu nawierzchni autostrady A2 między węzłami Łódź Północ i Stryków. Prace prowadzone będą na jezdni północnej (kierunek Poznań) na odcinku ok. dwóch kilometrów (od km 359 do km 361,1). Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jezdni południowej (kierunek. Warszawa) przy ograniczeniu prędkości do 80, a miejscami nawet do 70 km/h.