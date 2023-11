Duże inwestycje drogowe na Chojnach i Rudzie Pabianickiej. Sprawdź jakie ulice będą robione

Cała Pryncypalna oraz 3 Maja

Pierwszy do remontu trafi odcinek ul. Pryncypalnej od Bartoszewskiego do Modrzewskiego. Roboty na tym odcinku rozpoczną się na początku przyszłego tygodnia od prac obok przystanków MPK, co nie spowoduje dużych utrudnień, a jedynie punktowe zajęcia pasa. W kolejnych etapach ul. Pryncypalna przebudowana zostanie również w stronę 3 maja oraz cała 3 maja do Pabianickiej. Dzięki tak zaplanowanym inwestycjom kierowcy zyskają długie odcinki dróg z nową, równą nawierzchnią. Remonty ulic wpłyną również na poprawę estetyki i komfort mieszkańców. Łącznie na trzech wspomnianych odcinkach, wyremontowane zostanie ponad 3 tys. m2 chodników, 8 przystanków autobusowych oraz dosadzone zostaną drzewa.

Śląska gładka na całej długości

To jednak nie wszystkie drogowe inwestycje jakie zaplanowano na Górnej. Kolejna modernizacja rozpocznie się jeszcze w listopadzie na ul. Kilińskiego gdzie nowa nawierzchnia wykonana zostanie od Broniewskiego do Śląskiej. W kolejnym etapie również Śląska zostanie wyremontowana od posesji 48 do Rzgowskiej, co zapewni nowy asfalt na całej długości tej ulicy - od Chojen aż do Młynka.