Dramatyczne sceny w jednej z podłódzkich miejscowości. Kobieta odnaleziona z nożem w brzuchu...

Na miejsce przyjechał także prokurator, który jednak stwierdził, że nie ma potrzeby wszczęcia czynności procesowych, bo wszystko wskazuje na to, że poszkodowana dokonala samookaleczenia.

Przed północą zranioną nożem w brzuch (narzędzie nie zostało wyciągnięte) 53-latkę odnalazł jej tata. Wezwał pomoc. Pogotowie w asyście strażaków przetransportowało ranną pacjentkę do karetki. Pacjentk

Z wywiadów przeprowadzonych na miejscu wynika, że kobieta po śmierci męża, od 3 lat, cierpiała na depresję...

Jak pomóc choremu na depresję?

Najlepiej wybrać do odpowiedniej placówki - Poradnie Zdrowia Psychicznego, Centra Zdrowia Psychicznego, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla dzieci i młodzieży), szpitale psychiatryczne. To są instytucje funkcjonujące w całej Polsce, udzielające bezpłatnych usług. W momencie kryzysu wystarczy wykonać telefon. Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. W Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.