DOZ Maraton 2023 w Łodzi już w niedzielę 16 kwietnia. Będą utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

W niedzielę 16 kwietnia w Łodzi pobiegnie w Łodzi DOZ Maraton. W związku z tym wydarzeniem będzie mnóstwo utrudnień i zmian w organizacji ruchu tramwajów i autobusów.

DOZ Maraton 2023 w Łodzi już 16 kwietnia. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.

W niedzielę 16 kwietnia kwietnia odbędzie się coroczny DOZ Maraton Łódź. Trasa maratonu biegnie od Atlas Areny ulicami Retkini, Śródmieścia i Widzewa. Maraton to dystans, do którego trzeba się przygotowywać wiele miesięcy. Ci, którzy nie czują się na siłach, by przebiec ponad 42 kilometrów, mogą wziąć udział w biegu na dystansie 10 kilometrów. Ale to nie wszystko. W programie imprezy są jeszcze rywalizacje sztafet: dwuosobowych Half&Half Maraton oraz sześcioosobowych Ekiden. Dzień przed maratonem, w sobotę 15 kwietnia, odbędą się biegi dziecięce Kids Run. Rywalizacja sztafet olimpijskich staje się powoli tradycją DOZ Maratonu Łódź.

Zarówno bieg na 10 kilometrów jak i maraton spowodują zamknięcia ulic w Łodzi będących trasą biegu. Wraz z zamknięciami zmienioną trasą pojadą autobusy i tramwaje. Start biegu zaplanowany została na alei Bandurskiego przy Atlas Arenie, następnie trasa prowadzi wokół parku Poniatowskiego, przez Retkinię i Zdrowie, dalej trasą W-Z i przez Nowe Centrum Łodzi do Wydawniczej, którą wrócą na aleję Piłsudskiego do Niciarnianej. Dalej maratończycy pobiegną Małachowskiego, Narutowicza i Kopcińskiego ponownie do centrum miasta odwiedzając między innymi dworzec Fabryczny i docierając do ul. Rewolucji 1905 r. Następnie powrót Piotrkowską i Mickiewicza do Atlas Areny, gdzie również zlokalizowana jest meta biegu.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Łodzi dotyczą linii tramwajowych: 2, 3, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19, linii autobusowych: 43, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 72, 76, 77, 80, 83, 85, 86, 87, 93, 96, 97, 99, G1, G2, Z13, Z54 oraz nocnej linii N2 i zgierskiego autobusu linii 6. Oprócz podanych zmian, wystąpią czasowe wstrzymania ruchu. Przygotowane zostały specjalne rozkłady jazdy. Godziny odjazdów dostępne są na stronie MPK-Łódź, a realne czasy odjazdów i położenie pojazdów można na bieżąco sprawdzać w aplikacji myBus i WatchLine Lodz.

Linie 2A, 2B z pętli Dw. Łódź Dąbrowa do przystanku Piotrkowska Centrum dojadą bez zmian, a następnie Mickiewicza, Włókniarzy, Limanowskiego i dalej obecnymi trasami. Zmiana trasy w obu kierunkach w godz. 9:15 (dla Piotrkowskiej Centrum) - 9:50 (dla dw. Ł.-Kaliska).

Linia 3A: wybrane kursy będą realizowane na trasie Śmigłego-Rydza/Przybyszewskiego – Karolew. Zmianie ulegnie również rozkład jazdy linii 3B. Linia 6: Zmiana rozkładu jazdy. Wybrane kursy będą skrócone do pętli Helenówek. Linie 8A, 8B z pętli cm. Zarzew do węzła Piotrkowska Centrum bez zmian, następnie Kościuszki, Zachodnią, Limanowskiego i dalej obecnymi trasami. Zmiana trasy w obu kierunkach w godz. 9:50 - 11:20 (godziny dla węzła Dw. Łódź-Kaliska). Linia 11: Zmiana rozkładu jazdy. Linia 12 z pętli Retkinia do skrzyżowania Piłsudskiego / Kilińskiego bez zmian, następnie Piłsudskiego, Kopcińskiego, Narutowicza i dalej obecną trasą. Zmiana trasy w obu kierunkach jazdy do godz. 16:00 (godziny dla al. Poznańskich). Linia 15 z Gdańska/Legionów do skrzyżowania Kopernika / Żeromskiego bez zmian, następnie Kopernika, Włókniarzy, Limanowskiego, Aleksandrowską do pętli Teofilów. Obsługa taborem dwukierunkowym.

Zmiana trasy w obu kier. w godz. 9:15 - 10:10 (godziny podane dla skrzyżowania Żeromskiego / Mickiewicza). Linia 16 z Chojny Kurczaki do ronda Lotników Lwowskich bez zmian, następnie ul. Pabianicką, pl. Niepodległości, Rzgowską, Dąbrowskiego do pętli Dw. Łódź Dąbrowa. Obsługa taborem dwukierunkowym. Zmiana trasy w obu kier. w godz. 9:15 - 10:10 (godziny podane dla skrzyżowania Żeromskiego / Mickiewicza). Linia 19: Wybrane kursy będą kursowały w relacji Chojny Kurczaki – Dw. Łódź Żabieniec. Linia 6 MUK z pętli Dw. Łódź Kaliska Karolewską, Włókniarzy, Naftową, Legionów, Konstantynowską, Unii Lubelskiej, Solec, Borową, Siewną, Złotno, Rąbieńską i dalej obecną trasą.

Ze Zgierza do skrzyżowania Michałowicza / Krakowska bez zmian, następnie Krakowską, Biegunową, Srebrzyńską, Unii Lubelskiej, Konstantynowską, Legionów, Włókniarzy, Karolewską do pętli Dw. Łódź Kaliska. Zmiana obowiązuje w obu kierunkach jazdy w dn. 24.04 do godz. 18:00 (godziny dla węzła Dw. Łódź Kaliska).

Linie 43A, 43B z Lutomierska i Konstantynowa Łódzkiego do skrzyżowania Konstantynowska / Juszczakiewicza bez zmian, następnie Juszczakiewicza, Kusocińskiego do pętli Retkinia Kusocińskiego. Zmiana trasy obowiązuje w godz. 7:00 - 14:00 (godziny podane dla Konstantynowskiej na odc. Krakowska – al. Unii Lubelskiej). Linie 51A, 51B z pętli Dw. Łódź Fabryczna do skrzyżowania al. Poznańskich / POW bez zmian, następnie POW, Narutowicza i dalej obecnymi trasami. Zmiana tras obowiązuje do godz. 16:00 (godziny podane dla węzła przy Dw. Łódź Fabryczna). Linia 52 z pętli Komorniki do przystanku Jana Pawła II / Łaska bez zmian, następnie Jana Pawła II (przejazd górną jezdnią), Włókniarzy (zawrót na skrzyżowaniu z Legionów), Włókniarzy, Karolewską do pętli Dw. Łódź Kaliska. Następnie z pętli Dw. Łódź Kaliska Karolewską, Włókniarzy (zawrót na skrzyżowaniu z Legionów), Włókniarzy (przejazd górną jezdnią), Jana Pawła II i dalej obecną trasą.

Zmiana trasy obowiązuje do godz. 18:00 (godziny podane dla węzła przy Dw. Łódź Kaliska). Linie 53A, 53B, 53C, 53D, 53E z pętli Dw. Łódź Fabryczna do skrzyżowania Rodziny Poznańskich / P.O.W. bez zmian, następnie P.O.W., Narutowicza i dalej obecnymi trasami. Zmiana tras obowiązuje do godz. 16:00 (godziny podane dla węzła przy Dw. Łódź Fabryczna). Linia 55 z pętli Dw. Łódź Dąbrowa do skrzyżowania Milionowa / Przędzalniana bez zmian, następnie Milionową, Czerwoną, Wróblewskiego, Politechniki, Obywatelską do tymczasowej pętli Obywatelska / Pienista.

Zmiana trasy w obu kierunkach jazdy do godz. 18:00 (godziny podane dla skrzyżowania Al. Politechniki / Radwańska). Linia 57 pętli Marysin Stadion do skrzyżowania Narutowicza / Rodziny Scheiblerów bez zmian, następnie Narutowicza, Kopcińskiego, Śmigłego-Rydza (jezdnia zewnętrzna), Milionową, Czerwoną, Wólczańską i dalej obecną trasą. Z pętli Piastów Kurak do skrzyżowania Wólczańska / Czerwona bez zmian, następnie Czerwoną, Milionową, Śmigłego-Rydza (pas autobusowo-tramwajowy), Kopcińskiego, Jaracza, Uniwersytecką, Narutowicza, Sterlinga i dalej obecną trasą.

Zmiana obowiązuje w obu kierunkach do godz. 17:30 (godziny podane dla odc. Radwańskiej i Brzeźnej od Wólczańskiej do Sienkiewicza). Linie 58A 58B z pętli Stoki Skalna do skrzyżowania Pomorska / Edwarda bez zmian, następnie Pomorską, Konstytucyjną, Narutowicza, Kopcińskiego, Jaracza, Uniwersytecką, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich do pętli Dw. Łódź Fabryczna (jezdnia północna). Następnie Rodziny Poznańskich, P.O.W., Narutowicza, Kopcińskiego, Pomorską, Krokusową i dalej obecnymi trasami. Zmiana trasy obowiązuje do godz. 16:00 (godziny dla skrzyżowania Narutowicza / Kopcińskiego). Linia 59 z pętli Radogoszcz Wschód do skrzyżowania Zachodnia / Próchnika bez zmian, następnie Zachodnią, Więckowskiego, Gdańską, Kopernika, Włókniarzy do tymczasowego przystanku końcowego Włókniarzy - Karolewska. Następnie Włókniarzy, Struga, Łąkową, Kopernika, Gdańską, Próchnika, Zachodnią i dalej obecną trasą do pętli Radogoszcz Wschód. Zmiana trasy do godz. 16:30 (godziny podane dla skrzyżowania Zachodnia/ Próchnika).

Linie 60A, 60B, 60C, 60D z pętli Imielnik Nowy, Dobra, Stryków i Marysin Tęczowa do ronda Solidarności bez zmian, następnie Uniwersytecką, Narutowicza, Sterlinga do pętli pl. Dąbrowskiego. Z pętli pl. Dąbrowskiego Sterlinga, Pomorską, Uniwersytecką, Palki i dalej obecnymi trasami. Zmiana trasy obowiązuje do godz. 16:00 (godziny dla skrzyżowania Kopcińskiego/ Piłsudskiego). Linia 64B z pętli Widzew Czajkowskiego do przystanku Piłsudskiego - Widzew Stadion bez zmian, następnie Piłsudskiego (pas autobusowo-tramwajowy), Kopcińskiego, Pomorską, Giewont i dalej obecną trasą.

Zmiana obowiązuje w obu kierunkach do godz. 15:30 (godziny dla odc. Niciarnianej od Czechosłowackiej do Piłsudskiego). Linia 65A z pętli Radgoszcz Wschód do skrzyżowania Kasprzaka / Legionów bez zmian, następnie Legionów, Włókniarzy (przejazd górną jezdnią), Jana Pawła II i dalej obecną trasą. Z pętli Lotnisko do przystanku Jana Pawła II / Łaska bez zmian, następnie Jana Pawła II (przejazd górną jezdnią), Włókniarzy, Legionów, Zieloną (zawrót na skrzyżowaniu z 1 Maja), Kasprzaka i dalej obecną trasą.

Zmiana trasy obowiązuje do godz. 18:00 (godziny podane dla węzła przy Dw. Łódź Kaliska). Linia 65B: Do godz. 18:00 (godzina dla węzła przy Dw. Łódź Kaliska) wszystkie kursy 65B realizowane będą jako 65A. Linia 68 z pętli pl. Niepodległości do skrzyżowania Maratońska / Golfowa bez zmian, następnie Golfową, Nowy Józefów, Gillette do pętli ŁSSE Nowy Józefów. Zmiana trasy w obu kierunkach obowiązuje w godz. 7:00 - 11:30 (godziny podane dla skrzyżowania Maratońska / Popiełuszki). Linie 69A 69B z pętli Dw. Łódź Widzew do skrzyżowania Nowe Sady / Waltera-Janke bez zmian, następnie Pienistą, Maczka, Sołtyka do pętli Sortownia. Zmiana trasy w obu kierunkach jazdy do godz. 13:00 (godziny podane dla skrzyżowania Waltera-Janke / Maratońska). Linia 72A z pętli Janów do skrzyżowania Wróblewskiego / Politechniki bez zmian, następnie Wróblewskiego, Jana Pawła II (przejazd górną jednią), Włókniarzy, Naftową, Legionów i dalej obecnymi trasami.

Zmiana trasy w obu kierunkach do godz. 18:00 (godziny podane dla skrzyżowania Żeromskiego / Radwańska). Linia 76 z pętli cm. Szczecińska do skrzyżowania Krakowska / Konstantynowska bez zmian, następnie Konstantynowską, Juszczakiewicza, Kusocińskiego do pętli Retkinia Kusocińskiego.

Zmiana trasy w obu kierunkach obowiązuje do godz. 14:00 (godziny dla skrzyżowania Konstantynowska / Krzemieniecka). Linia 77 z pętli Stare Rokicie do skrzyżowania Jana Pawła II / Wróblewskiego bez zmian, następnie Wróblewskiego, Wólczańską, Czerwoną, Milionową, Śmigłego-Rydza (pas autobusowo-tramwajowy), Kopcińskiego, Jaracza, Uniwersytecką, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich do pętli Dw. Łódź Fabryczna (jezdnia północna). Następnie Rodziny Poznańskich, P.O.W., Narutowicza, Kopcińskiego, Śmigłego-Rydza (jezdnia zewnętrzna), Milionową, Czerwoną, Wólczańską, Wróblewskiego, Jana Pawła II i dalej obecną trasą. Zmiana trasy obowiązuje do godz. 17:30 (godziny podane dla ul. Inżynierskiej). Linie 80A, 80C: Linie zawieszone w dn. 16.04 do godz. 18:00 (godz. podane dla węzła przy Dw. Łódź Kaliska).

Linia 83 z pętli cm. Szczecińska do skrzyżowania Zamenhofa / Kościuszki bez zmian, następnie Kościuszki do tymczasowego przystanku końcowego Kościuszki - Zamenhofa. Następnie Kościuszki, Struga i dalej obecną trasą. Zmiana trasy obowiązuje do godz. 16:30 (godziny podane dla skrzyżowania Piotrkowska / Zamenhofa). Linia 85 z pętli Dw. Łódź Fabryczna, Rodziny Poznańskich, P.O.W., Narutowicza i dalej obecną trasą. Zmiana jedynie w podanym kierunku obowiązuje do godz. 16:00 (godziny dla Rodziny Poznańskich). Linia 86: Linia zawieszona w dn. 16.04 do godz. 18:00 (godziny podane dla węzła przy Dw. Łódź Kaliska). Linie 87A, 87B z pętli Żubardź do skrzyżowania Zachodnia / Ogrodowa bez zmian, następnie Ogrodową, Północną, Wschodnią, Pomorską i dalej obecną trasą. Zmiana trasy tylko w podanym kierunku do godz. 16:30 (godziny podane dla Rewolucji 1905 r.).

Linia 93 z pętli Instytut CZMP do przystanku Jana Pawła II / Łaska bez zmian, następnie Jana Pawła II (przejazd górną jezdnią), Włókniarzy, zawrót na skrzyżowaniu z Legionów, Włókniarzy, Karolewską do pętli Dw. Łódź Kaliska.

Z pętli Dw. Łódź Kaliska Karolewską, Włókniarzy, zawrót na skrzyżowaniu z Legionów), Włókniarzy (przejazd górną jezdnią), Jana Pawła II i dalej obecną trasą. Zmiana trasy obowiązuje w dn. 16.04 do godz. 18:00 (godziny podane dla węzła przy Dw. Łódź Kaliska). Linia 96C z pętli Teofilów Rojna do skrzyżowania Lutomierska / Kasprzaka bez zmian, następnie Kasprzaka, Legionów, Włókniarzy (przejazd górną jezdnią), Jana Pawła II, Wróblewskiego, Czerwoną, Milionową, Śmigłego-Rydza i dalej obecną trasą. Z pętli Janów do skrzyżowania Śmigłego-Rydza / Milionowa bez zmian, następnie Milionową, Czerwoną, Wróblewskiego, Jana Pawła II (przejazd jezdnią górną), Włókniarzy, Legionów, Zieloną, zawrót na skrzyżowaniu z 1 Maja, Zieloną, Kasprzaka i dalej obecną trasą.

Zmiana trasy obowiązuje do godz. 16:30 (godziny dla skrzyżowania Zachodnia / Próchnika). Linie 97A, 97B z pętli Targowy Rynek (Aleksandrów) / Niesięcin do skrzyżowania Michałowicza / Krakowska bez zmian, następnie Krakowską, Biegunową, Srebrzyńską, Unii Lubelskiej, Konstantynowską i dalej obecnymi trasami. Z pętli Dw. Łódź Kaliska do skrzyżowania Konstantynowska / Unii Lubelskiej bez zmian, następnie Unii Lubleskiej, Solec, Borową, Siewną, Złotno i dalej obecnymi trasami. Zmiana tras obowiązuje w dn. 16.04 do godz. 14:00 (godziny dla skrzyżowania Konstantynowska / Unii Lubelskiej). Linia 99: Trasa do godz. 13:00: Z pętli Radogoszcz Zachód do skrzyżowania Kasprzaka / Legionów bez zmian, następnie Legionów, Włókniarzy (przejazd górną jezdnią), Jana Pawła II, Obywatelską, Waltera-Janke, zawrót na skrzyżowaniu z Wyszyńskiego, Waltera-Janke do tymczasowego przystanku końcowego Waltera-Janke - Wyszyńskiego. Następnie Waltera-Janke, Obywatelską, Jana Pawła II (jezdnia górna), Legionów, Zieloną, zawrót na skrzyżowaniu z 1 Maja, Zieloną, Kasprzaka i dalej obecną trasą.

Zmiana obowiązuje do godz. 13:00 (godziny podane dla skrzyżowania Waltera-Janke/ Wyszyńskiego).

Trasa w godz. 13:00 - 18:00: Z pętli Radogoszcz Zachód do skrzyżowania Kasprzaka / Legionów bez zmian, następnie Legionów, Włókniarzy (przejazd górną jezdnią), Jana Pawła II, Obywatelską, Waltera-Janke, Wyszyńskiego, Armii Krajowej i dalej obecną trasą. Z pętli Retkinia do skrzyżowania Wyszyńskiego / Retkińska bez zmian, następnie Wyszyńskiego, Waltera-Janke, Obywatelską, Jana Pawła II (jezdnia górna), Legionów, Zieloną, zawrót na skrzyżowaniu z 1 Maja, Zieloną, Kasprzaka i dalej obecną trasą. Zmiana obowiązuje w godz. 13:00 (Waltera-Janke / Wyszyńskiego) - 18:00 (Dw. Łódź Kaliska). Linie G1 G2: Zmiany w rozkładzie jazdy. Linia Z13: Z pętli Dąbrowa Niższa do skrzyżowania Jaracza / Uniwersytecka bez zmian, następnie Jaracza, Sterlinga do tymczasowego przystanku końcowego pl. Dąbrowskiego (jezdnia zach.) Następnie Sterlinga, Narutowicza, Kopcińskiego i dalej obecną trasą.

Linia Z13: Z pętli Dąbrowa Niższa do skrzyżowania Jaracza / Uniwersytecka bez zmian, następnie Jaracza, Sterlinga do tymczasowego przystanku końcowego pl. Dąbrowskiego (jezdnia zach.) Następnie Sterlinga, Narutowicza, Kopcińskiego i dalej obecną trasą.

Zmiana trasy w dn. 16.04 do godz. 16:30. Linia Z54: Linia zawieszona w dn. 16.04 do godz. 16:00. Godziny podane dla pętli pl. Mikulskiego. Linia Z59: DW. ŁÓDŹ CHOJNY - Kilińskiego, Orlą, Sienkiewicza, Wigury - WIGURY / KILIŃSKIEGO WIGURY / KILIŃSKIEGO - Wigury, Kilińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, Bankowa, Śląska, Kilińskiego - DW. ŁÓDŹ CHOJNY Kursuje do godz. 16:30.

