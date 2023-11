Dotknij olimpijskiego medalu. Wioślarka odwiedziła łódzką szkołę

Tym razem SP 79 im. Łódzkich Olimpijczyków odwiedziła Joanna Hentka (Leszczyńska), brązowa medalistka z Rio de Janeiro w 2016 roku.

Opowiadała o swojej karierze, zademonstrowała i przekazała w ręce uczniów swoje olimpijskie trofeum, szczegółowo przeanalizowała film z finałowego wyścigu wioślarskich czwórek podwójnych, odpowiadała na liczne pytania i zachęcała do uprawiania sportu.

Spotkanie, które prowadził wiceprezes RROl Tomasz Rosset, zakończyła sesja fotograficzna, a do medalistki olimpijskiej ustawiła się długa kolejka chętnych do zdobycia autografu.

Projekt „Dotknij olimpijskiego medalu” prowadzi Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, przy wsparciu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.