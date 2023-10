„Dotknij olimpijskiego medalu”. Wicemistrzyni świata spotkała się z uczniami

Oprócz srebrnego medalu z Duisburga przywiozła ten najważniejszy w swojej karierze – brązowy medal olimpijski z Tokio 2020. Zademonstrowała też elementy kajakarskiego treningu i zachęcała do spróbowania swoich sił w sporcie, ale w sposób umiejętnie łaczący go z nauką. Po całej sesji pytań spotkanie, które prowadził wiceprezes RROl w Łodzi Tomasz Rosset, zakończyło się wspólnymi zdjęciami.

Projekt „Dotknij olimpijskiego medalu” realizuje Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, przy wsparciu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.