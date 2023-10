„Dotknij olimpijskiego medalu". Uczniowie spotkali się z Urszulą Kielan

Przywiozła ze sobą dwa medale - ten najcenniejszy w karierze - srebrny medal olimpijski z IO Moskwa 1980 oraz pierwszy, zdobyty na zawodach juniorskich, który także ceni sobie wysoko. W skoku wzwyż podczas igrzysk przegrała tylko ze swoją Idalką Sarą Simeoni, przez co, jak powiedziała, ta porażka była łatwiejsza do zaakceptowania, chociaż warto pamiętać, że nawet trener przed startem mówił, że wielkim sukcesem będzie sam awans do ścisłego finału.

Uczniowie z bliska oglądali i przymierzali olimpijski medal, a później długo pytali olimpijkę o szczegóły jej kariery, prosili o rady, jak rozpocząć przygodę ze sportem, jakie cechy są ważne dla sportowca wyczynowego i jak radzić sobie ze stresem, nie tylko w sporcie. Autografy i wspólne zdjęcia zakończyły to interesujące spotkanie, prowadzone przez Tomasza Rosseta, wiceprezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi, która prowadzi projekt "Dotknij olimpijskiego medalu" we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz przy wsparciu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Współorganizatorem wydarzenia była Gmina Opoczno.