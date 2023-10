„Dotknij olimpijskiego medalu". Kajetan Duszyński w szkole w Osiedlu Niewiadów ZDJĘCIA

Warto przypomnieć, że szkoła nosi imię Polskich Olimpijczyków, a fotografie tych, którzy do niej zawitali, znalazły miejsce w specjalnej galerii.

Kajetan Duszyński, złoty medalista IO Tokio 2020, przywiózł swoje najcenniejsze trofeum, które licznie zgromadzona młodzież miała okazję z bliska podziwiać, a także lekkoatletyczne kolce i pałeczkę sztafetową. Opowieści mistrza, pokaz właściwego przekazywania pałeczki w sztafecie i odpowiedzi na pytania, dotyczące nie tylko sportu, wypełniły spotkanie prowadzone przez wiceprezesa RROl w Łodzi Tomasza Rosseta.

Na koniec ustawiła się długa kolejka po autograf mistrza oraz do wspólnych zdjęć. A wszystko to w ramach projektu "Dotknij olimpijskiego medalu", który Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi prowadzi we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, przy wsparciu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.