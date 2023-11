Dorota Szelagowska i Dorota Gardias w szpitalu im. Centrum Zdrowia Matki Polki Zobacz, jak urządziła gabinety psychologów FILM

Ze wsparcia czterech psycholożek pracujących w ICZMP codziennie korzystają zarówno mali pacjenci, ich rodzice oraz pacjentki oddziałów ginekologiczno-położniczych. Do tej pory w placówce nie było pomieszczeń w których takie spotkania i trudne rozmowy mogłyby się odbywać. Zdarzało się, że miało to miejsce na korytarzu czy w innym równie mało komfortowym miejscu.

Dorota Szelągowska z ekipą, pracownikami Castoramy oraz wolontariuszami z firmy Amazon wyremontowała i urządziła w pawilonie pediatrycznym ICZMP dwa gabinety psychologiczne, pokój zabaw dla dzieci, poczekalnię i łazienkę. To centrum wsparcia psychologicznego znajduje się na parterze budynku pediatrycznego, za szatnią.

- Te gabinety to spełnienie naszych oczekiwań - twierdzi Ewa Witkowska, psycholog pracujący w ICZMP. - Gabinety są dobrze wyciszone, komfortowo i przytulnie urządzone.

Jak mówi Dorota Szelągowska gabinety powstały m.in. z myślą o dzieciach, które niekiedy całe wiele spędzają w szpitalu ICZMP. Projektantce zależało na stworzenie przestrzeni w której będą się czuły bezpiecznie, zajmą się zabawą i łatwiej nawiążą relacje z oferującym im wsparcie psychologiem. A przede wszystkim nie będą bały się do niego przychodzić. W poczekalni jest również przestrzeń dla rodziców, którzy przeżywają trudne chwile podczas choroby dziecka.

- Fundacja TVN wyremontowała w szpitalu ICZMP już dział rehabilitacji. Wiem, od pracujących tam lekarzy, że w tych dobrych warunkach dzieciaki szybciej wracają do zdrowia - mówi Dorota Szelągowska.

Otwarcie wyremontowanych przez Dorotę Szelągowską i jej ekipę pomieszczeń odbyło się z pompą. Była wata cukrowa, klaun, budka z hot dogami, przekąski i napoje. Pacjenci i pracownicy szpitala fotografowali się z Dorotą Szelągowską oraz Dorotą Gardias i Katarzyną Kolendą -Zalewską, które jako przedstawicielki Fundacji TVN (finansowała remont) przyjechały do szpitala.