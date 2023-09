Dominika Tajner, czwarta żona Wiśniewskiego: Michał gadasz trochę głupoty!

Głównym punktem imprezy był koncert uświetniający 25-lecie istnienia zespołu Ich Troje. Na scenie, poza obecnymi i byłymi członkami grupy, pojawili się też goście specjalni.

Michał Wiśniewski, lider zespołu, zaśpiewał z obecną wokalistką zespołu (i jednocześnie jedną ze swoich byłych żon) Anną Świątczak, a także z Justyną Majkowską, z którą grupa Ich Troje odnosiła największe sukcesy. Wydarzenie celebrowała również obecna, piąta już żona pana Michała - Pola. Ona złożyła mu życzenia i powiedziała, że go kocha, a on w rewanżu zaprosił ją do tańca.

Na scenie pojawiła się także dwójka spośród piątki dzieci wokalisty Ich Troje - Xavier Wiśniewski i Etiennette Wiśniewska.

Jednak na widowni zabrakło jego czwartej żony Dominiki Tajner, która przez sześć lat była ich menadżerką. Dlaczego?