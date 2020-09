Dokuczliwe remonty dróg w centrum Łodzi. Rozkopane pół Śródmieścia!

Znacznie utrudniają przejazd przez Śródmieście, a niektóre zdają się ciągnąć w nieskończoność, jak np. prace ul. Jaracza, gdzie znów trzeba było poprawiać nawierzchnię. Tym razem na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią, gdzie okazało się, że klinkierowe kostki nie zachowują stabilności pod naciskiem skręcających po nich aut. To właśnie konieczność wymiany nawierzchni (w ramach gwarancji) spowodowała zwężenie ul. Jaracza na skrzyżowaniu z ul. Wschodnią. Roboty trwają.

Za to na ul. Wschodniej widać już przysłowie „światełko w tunelu”. Zarząd Dróg i Transportu zapowiada, że jeszcze we wrześniu udostępni tam kierowcom przynajmniej jeden pas ruchu.

- Wówczas będziemy mogli rozpocząć zapowiadany wcześniej remont na ul. Pomorskiej - mówi Tomasz Andrzejewski, rzecznik prasowy ZDiT.

Całość prac zaplanowanych na ul. Wschodniej ma zostać wykonana do końca roku. Podobnie będzie też na ul. Sienkiewicza, której wyremontowane odcinki mają być włączane do normalnego ruchu już w najbliższych tygodniach, ale po bokach nadal trwać będą roboty na ciągach pieszych. Rónież do końca roku trzeba będzie zaczekać na zakończenie prac remontowych na ul. Zachodniej (od ul. Ogrodowej do ul. Legionów). Pociechą może być tylko to, że skrzyżowanie nie będzie już zamykane na weekendy. Teraz prace skupią się na wymianie nawierzchni jezdni i chodników.