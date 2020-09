Dokąd wybrała się młodziutka Julia Wieniawa? Julia Wieniawa w skąpym bikini nad Bałtykiem. ZDJĘCIA 3.09.2020

Ostatnie dni lipca spędziła na zażywaniu słonecznych kąpieli na Sycylii. Niedługo po powrocie do kraju wyruszyła w kolejną podróż. Tym razem postawiła na polskie morze.

Aktorka wyjechała do położonych na Półwyspie Helskim Chałup. Młoda aktorka pochwaliła się w sieci słonecznym kadrem znad Bałtyku.

Do zdjęcia, którym podzieliła się na Instagramie, zapozowała z koleżanką. Na fotografii obie mają na sobie dopasowane kolorystycznie bikini.

Jak Chałupy, to po co strój? Jak Chałupy, to chyba nago? Chałupy welcome to… żartują internauci.