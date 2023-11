Dodatkowe atrakcje w Aquparku "Fala" w Łodzi. Park wodny powiększy się o hotel, baseny zewnętrzne i saunarium. ZDJĘCIA

Rozbudowa Aquaparku "Fala". Hotel też dla gości Atlas Areny i Orientarium

A w nim znalazłyby się: 150 pokoi, sala konferencyjna, bar i restauracja, strefa fitness. Budynek o wysokości około 22 metrów i powierzchni 5,7 tys. metrów kwadratowych będzie zlokalizowany w miejscu, w którym znajdowała się filtrownia.

- Inwestycje w bazę hotelową w pobliżu parków wodnych to standard na świecie. W ten sposób zwiększa się atrakcyjność tych miejsc, rośnie też potencjał turystyczny miasta - wyjaśnia Krzysztof Babij, prezes spółki Aqua Park Łódź. - Hotel przyjmowałby gości przyjeżdżających nie tylko na "Falę", ale i do znajdujących się w pobliżu Atlas Areny i Orientarium. Te trzy miejsca odwiedza rocznie ok. 3,8 miliona osób, z tego ponad połowę stanowią turyści, w tym goście zagraniczni.

Więcej: