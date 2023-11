Dodaj ten składnik do sałatki jarzynowej, będziesz zaskoczony jej smakiem. Oto tajemniczy składnik sałatki jarzynowej Magdy Gessler Lila Sayed

Sałatka jarzynowa to prawdziwa królowa sałatek i symbol polskiej tradycji. Produkty, z których się składa są typowo polskie - ziemniaki, marchew, seler, pietruszka i jajka. Wszystkie można pozyskać w polskim gospodarstwie. I wydawałoby się, że jej smak nie może zaskoczyć. A jednak! Zobaczcie, jakie jeszcze produkty można dołączyć do sałatki jarzynowej i jak bardzo może zmienić się jej smak. Zobaczcie, co do jarzynowej dodaje Maghda Gessler i Karol Okrasa.