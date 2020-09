Doda wdzięki zasłania tylko ręką. Dorota Rabczewska wie, jak przyciągnąć uwagę fanów. Zobacz śmiałe ZDJĘCIA Rabczewskiej 1.09.2020

Jak Doda to robi, że ma taką szczupłą sylwetkę? Wszystko dzięki... kulkom mocy. W wywiadzie dla „Rewii" piosenkarka wyjawiła swój przepis na to danie. Kasza jaglana, syrop daktylowy, wiórki kokosowe i suszone owoce - wymienia piosenkarka. Wszystko zmieszane i uformowane w kulki. Można je traktować jak praliny zdradziła. Gwiazda lubi też od czasu do czasu przygotować zielony koktajl. Jej ulubione składniki to: banany, jarmuż, ogórek i sałata.