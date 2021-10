Dobra wiadomość dla pacjentów: NFZ wydłużył czas na rozpoczęcie rehabilitacji pocovidowej do 12 miesięcy

NFZ wydłużył czas na rozpoczęcie rehabilitacji covidowej

To jest korzystna i oczekiwana przez pacjentów i medyków zmiana: NFZ wydłużył czas na rozpoczęcie rehabilitacji pocovidowej.

Gdzie się rehablitować?

W Łódzkiem powikłania po COVID19 chorzy leczą w ponad 80 placówkach ambulatoryjnych, kilkunastu domowych, w 4 szpitalach i w sanatorium w Uniejowie. Do tej pory z tej formy leczenia powikłań po przejściu COVID19 skorzystało 576 chorych.

Do programu rehabilitacji po COVID-19 będzie można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby.

Dzięki tej zmianie z ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych, które pomagają w powrocie do pełni sił po przejściu COVID-19, skorzysta jeszcze więcej pacjentów. Nowe regulacje mają zastosowanie od 15 października 2021 roku.

Pocovidowe powikłania

Według specjalistów aż jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to: problemy z oddychaniem, zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe, zaburzenia lękowe i depresyjne. W odzyskaniu dawnej kondycji pomaga kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19. Program przygotował Narodowy Fundusz Zdrowia na polecenie ministra zdrowia.

Ważny termin – 12 miesięcy

Do tej pory rehabilitacji po COVID-19 mogli skorzystać pacjenci do 6 miesięcy od zakończenia leczenia. Od 19 października 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ, które wydłuża ten okres o kolejne 6 miesięcy. W efekcie pacjenci rozpoczną program rehabilitacji pocovidowej nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia z powodu COVID-19.

Zmiany dotyczą wszystkich rodzajów rehabilitacji pocovidowej, czyli: