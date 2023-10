Do Zgierza wraca hokej na lodzie. Trwało to trzydzieści lat. Mecze z liderem i wiceliderem I ligi

- Wiadomo, że sukces ma wielu ojców, ale ten sukces ma jednego ojca, największego - mówi Janusz Michaluk, prezes drużyny hokejowej Fabrykantów Łódzkie. - Głównym pomysłodawcą przywrócenia sportu zawodowego w hokeju na lodzie w województwie łódzkim, w Zgierzu, w aglomeracji łódzkiej, jest poseł Marek Matuszewski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. który zaprosił mnie do współpracy. Bez niego to przedsięwzięcie byłoby niemożliwe. Jesteśmy na początku drogi, ale chcę to podkreślić, bo to jest przede wszystkim zasługa posła. Ja się czuję osobiście bardzo zobowiązany, żeby nie zawieść pana posła, pana prezydenta, którego pomoc jest tutaj też nieoceniona, ale i też zawodników.

- To historyczna chwila, bo po trzydziestu latach na tej hali znów będzie rozegrany mecz ligowy – mówi trener drużyny Lubomir Witoszek. - Tak się złożyło, że w sobotę zagramy mecz z liderem rozgrywek Polonią Bytom. Myślę, że będzie to bardzo ciekawy pojedynek i wszyscy kibice, którzy przyjdą na to spotkanie zobaczą hokej na wysokim poziomie. My postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy by zagrać dobry mecz i go wygrać.