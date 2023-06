Do chrztu świętego w Pabianicach pod Łodzią pojechali czterema szlacheckimi powozami. Zobacz, jak wyglądał orszak maleńkiej Małgosi

Do chrztu świętego w Pabianicach pod Łodzią pojechali czterema szlacheckimi powozami

W pierwszym królewskim powozie, kremowym ze złotymi zdobieniami, tak zwanej "dyni", jechała bohaterka dnia z rodzicami chrzestnymi, w kolejnych jej rodzice i babcia, ciocie, siostra bohaterki dnia z chłopakiem i pozostała rodzina. Do pochodzących z XIX wieku pojazdów, które są pięknie odnowione, zaprzężono siwe i kare konie.

Cztery szlacheckie pojazdy zaparkowały tuż po godzinie 12 przed kościołem Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Pabianicach. Przyjechała nimi do chrztu świętego pięciomiesięczna Małgosia Musiał z rodzicami, rodzicami chrzestnymi - Judytą Okrojek i Rafałem Pawelskim, rodzeństwem, babcią i dalszą rodziną. Orszak zabytkowych pojazdów wzbudził poruszenie wśród wiernych, którzy przyszli na mszę świętą.

Przed kościołem kto tylko miał komórkę robił zdjęcia i kręcił filmy. Podziwiano "dynię", a powożącego nią pytano o to, jak udaje mu się powozem poruszać po zatłoczonych drogach.

Maleńka Gosia już po raz drugi jechała karetą. Po raz pierwszy miało to miejsce gdy wracała z pabianickiego szpitala, gdzie przyszła na świat 24 stycznia, do domu. Szczęśliwy tata, Jarosław Musiał, specjalnie kupił karetę aby odebrać córeczkę i żonę ze szpitala. Przeszklony pojazd za który posiadaczowi jednego z dworków zapłacił 30 tys. zł dołączył w ten sposób do jego kolekcji, w której miał już siedem innych.

- Zabytkowe pojazdy to pasja, która przeszła z ojca na syna - mówi Jarosław Musiał, rolnik spod Pabianic, którego pasją stały się m.in. dziewiętnastowieczne karety, dorożki i sanie. Kolekcję zapoczątkował tato pana Jarka, który na przełomie wieków nabył pierwsze bryczki i sanie. To wtedy po raz pierwszy "Express Ilustrowany" pisał o szlacheckiej powozowni u rolnika z Szynkielewa, która szybko się rozrastała.

