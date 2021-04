Dlaczego Widzew nie chce sprawdzić możliwości podopiecznego legendy Widzewa?

Jak pełnia Księżyca wpływa na człowieka? Nie do wiary, ile fazy Księżyca zmieniają w naszym życiu

Pełnia Księżyca występuje zazwyczaj raz w miesiącu i jest fazą Księżyca, w której znajduje się on po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W efekcie na niebie widzimy maksymalnie oświetloną półkulę Księżyca skierowaną w stronę Ziemi, która wygląda jak rozświetlone koło na nocnym niebie. Od wieków to zjawisko interesuje ludzi i poszukują oni odpowiedzi na to, czy i jak pełnia Księżyca wpływa na człowieka. Również dziś zajmują się tym naukowcy z całego świata, a wyniki ich badań mogą wprawić w zaskoczenie. Zobacz sam, jaki wpływ mogą mieć na ciebie fazy Księżyca!