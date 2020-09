Dieta Karoliny Szostak bez efektu jo-jo. Szostak zdradza sekrety sposobu na lepszą sylwetkę i prezentuje ciało w bikini 6.09.20

Detoks, czyli dieta Dąbrowskiej

Dziennikarka swoją metamorfozę rozpoczęła od stosowania popularnej diety dr Dąbrowskiej. To leczniczy post warzywno-owocowy, który wymaga zmiany nawyków żywieniowych i dużej samodyscypliny. Każdy rok Karolina Szostak rozpoczyna od takiego detoksu.

- To cudownie oczyszcza organizm ze wszystkich zanieczyszczeń. A we wrześniu robię dwa tygodnie tak zwanej przypominajki. Odrzuciłam też wszystko, co działało na mnie destruktywnie. Nie jem nabiału i pszenicy. Zwracam uwagę na to, by nie łączyć białkowych produktów z węglowodanami. Nie mówię już o przetworzonej żywności! W swojej kuchni bazuję na dużej ilości warzyw i owoców - mówi.

Karolina Szostak jest zdania, że kobiety nie mogą stać się niewolnikami diety. A do wszelkich prób odchudzania, należy podejść z głową i zgodnie ze wskazaniami dla naszego organizmu.

Dieta Karoliny Szostak

- Nie mówię, że powinniśmy sobie teraz wszystkiego odmawiać. Kawałek pizzy zjedzony na ukochanych włoskich wakacjach nie zrobi nam krzywdy. Przyznam, że – jak każdemu – i mnie zdarza się ulegać kulinarnym grzeszkom. Chociaż słodycze mogą dla mnie nie istnieć, to mam słabość do lodów o smaku słonego karmelu. Patrzymy na to, ile i co jemy. W codziennej diecie powinny przeważać warzywa i owoce. Są naszym największym sprzymierzeńcem w walce o zdrowie i urozmaicają posiłki - dodaje.