Developres Bella Dolina Rzeszów - ŁKS Commercecon. Łódzkie ,,Wiewióry" chcą zwyciężyć na Podkarpaciu

Właśnie to starcie będzie prawdziwym hitem siedemnastej kolejki tego sezonu. Trudno przecież, żeby miało być inaczej, skoro to rzeszowianki zajmują pierwszą pozycję w tabeli, podczas gdy łodzianki są wiceliderem (choć z jednym rozegranym spotkaniem mniej na koncie).

Jak dotąd, to tylko drużyna prowadzona przez francuskiego szkoleniowca Stephane’a Antigi zdołała zdobyć punkt w meczu z ŁKS. To również dodaje wyjątkowego smaczku tej rywalizacji

Ostatnio podopieczne włoskiego trenera Alessandro Chiappiniego uległy w Sport Arenie w pierwszym meczu fazy play-off Ligi Mistrzyń obrońcy tytułu VakifBankowi Stambuł 0:3.

Jak jednak przyznała jednka z gwiazda zespołu z Turcji, Gabi, goście wcale nie mieli łatwo.

- To było bardzo ważne zwycięstwo dla nas, szczególnie że osiągnięte na wyjeździe. Wiedziałyśmy, że to będzie trudny mecz, bo ŁKS gra u siebie bardzo dobrze, co pokazał w tym spotkaniu, one nigdy się nie poddają. Nawet jak budowałyśmy przewagę w setach, to one wciąż potrafiły wrócić do gry i nas naciskać, szczególnie zagrywką. Jesteśmy oczywiście zadowolone, ale robota nie jest jeszcze skończona. Zostaje jeszcze mecz u nas i to dla nas dobra wiadomość. Chcę zadedykować to zwycięstwo ludziom w Turcji i Syrii. Oba kraje przeżywają teraz trudne momenty, więc dla nas jest ważne, żeby zawieźć to zwycięstwo do Turcji - stwierdziła cytowana przez klubowy portal ŁKS.