Derpienski chce 200 tys. od Kubickiej! Wiemy, za co. ZDJĘCIA

Zapewne sztandarowym zatargiem, albo jak kto woli, klasyczną waśnią, jest długie zwarcie, by użyć sportowej nomenklatury, Dody i Edyty Górniak. Wysoko notowana jest też potyczka Kingi Rusin i Małgorzaty Rozenek.

Teraz na plan pierwszy wysuwa się konflikt Caroline Derpienski i Sandry Kubickiej. Derpienski zażądała od Sandry Kubickiej 200 tys. zł zadośćuczynienia. Celebrytce nie podobało się to, w jaki sposób wypowiadała się o niej polska modelka.

Wcześniej Sandra Kubicka w rozmowie z „Plejadą” przyznała, że influencerka „robi ludziom krzywdę”.

- Kto to jest? - pyta Sandra. - Ta dziewczynka miała moje zdjęcia na swoim Instagramie. Robiła sobie ze mną zdjęcia, ma zdjęcie z moją okładką Glamour i napisała: chcę być jak moja idolka czy coś takiego. Ona była kiedyś moją fanką. Dokopałam się do tego.

- Ona nagle mówi, że nie wie, kim ja jestem i przestańcie ją promować. Ona robi krzywdę ludziom, bo dzieci na Instagramie to oglądają i myślą sobie, że tak trzeba się zachowywać, żeby osiągać sławę. A tak nie jest. Przez to mnie szlag trafia.