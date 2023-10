Danuta Martyniuk nie była na ślubie syna, ale wybrała sukienkę synowej ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Ceremonia, już druga w jego życiu, odbyła się na Bali, indonezyjskiej wyspie w archipelagu Małych Wysp Sundajskich. Napisaliśmy, że pewnie rodzina cieszy się, że syn, który w przeszłości był dostarczycielem wszelkiej maści zmartwień, ustatkował się. Okazuje się, że to nie do końca prawda.

Dziennikarze spytali mamę Daniela, jak przeżyła ten ślub. Okazało się, że to pytanie zdenerwowało Danutę Martyniuk, Oto co powiedziała:- Proszę do syna zadzwonić, ja nie udzielam żadnych wywiadów w tej sprawie! Nie, nie byłam na żadnym ślubie!

No i wychodzi na to, że rodzinnej sielanki nie był. Okazuje się, że to nie był koniec kłopotów małżeństwa. W ubiegłym tygodniu król disco-polo. wraz z zespołem Akcent, miał koncert w Paryżu. Impreza się ponoć udała, ale sprawy pozazawodowe już nie bardzo.