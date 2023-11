Daniel Myśliwiec, trener Widzewa: - Zagłębie zdobyło gola w ciężki do zaakceptowania sposób

Daniel Myśliwiec, trener piłkarzy Widzewa): - Ubolewam, że mecz o tak wysokiej kulturze kończy się w taki sposób. Zagłębie zdobyło gola w ciężki do zaakceptowania sposób.

Drużyny trochę zabiły to spotkanie. Być może wynikało to ze zbyt dużej chęci zwycięstwa? Cieszę się jednak, że mój zespół do końca dążył nie tylko do doprowadzenia do remisu, ale też do wygranej. Zdobyliśmy może nie najładniejszego gola, ale po tym się nie zatrzymaliśmy i chcieliśmy zdobyć drugiego. Co do wydarzeń po meczu, to wolałbym żebyśmy rozmawiali o sporcie. Budujmy kulturę widowiska. To, co się wydarzyło, było poza sportem. Mam nadzieję, że jak już opadną emocje, to każdy przemyśli swoje zachowanie i wyciągnie wnioski. Można tracić punkty, ale nie powinno się tracić godności. Nie chcę teraz nikogo oskarżać. To musi być nauczka dla wszystkich, aby w przyszłości panować nad emocjami. Co do gola dla nas - z mojego punktu widzenia nasz zawodnik wygrał z bramkarzem walkę o pozycję i ochraniał ją, bo tam spadała piłka".