Daniel Myśliwiec, trener Widzewa: Szanujemy naszych kibiców i całą społeczność

Daniel Myśliwiec, trener piłkarzy Widzewa? Jako Klub szanujemy naszych kibiców i całą społeczność. Chcieliśmy zrekompensować fanom czas, którego wcześniej nie mogli spędzić na stadionie. To było tylko dopełnienie tej argumentacji i jak najbardziej logiczny wybór terminu. Jak najbardziej miałem wpływ na termin meczu. Podczas dyskusji to była jedna z opcji.

To, w naszym i moim odczuciu, była najbardziej optymalna data. Teraz nie będę mógł skorzystać z Ravasa czy Ciganiksa, a w innym terminie musielibyśmy grać kilka razy co trzy dni. Wiedząc, jakie mogą być terminy Ekstraklasy – możemy mieć sytuację, że w środę rozegramy puchar, w niedzielę ligowy mecz, a potem w sobotę następny. Byłoby mniej czasu na regenerację. Przy ciężkich boiskach, to eksploatowanie piłkarzy. Miałem do wyboru, czy nie mieć dwóch piłkarzy, ale mieć 18 gotowych, czy mieć 20 bardziej zmęczonych".