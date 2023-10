Czym jeździ Kuba Wojewódzki? Celebryta ma słabość do szybkich samochodów!

Oto jak żyje Kuba Wojewódzki

Kuba Wojewódzki swoją karierę dziennikarską rozpoczął w latach 80 w „Magazynie Muzycznym”. Jego felietony w kolejnych latach ukazywały się w takich czasopismach jak "Muza", Wprosty", czy "Gazeta Wyborcza". Wojewódzki w latach 1993-1999 pełnił rolę redaktora naczelnego magazynu "Brum". Jest felietonistą tygodnika "Polityka" od 2008 roku.

Karierę radiową prowadził równolegle z pracą w prasie będąc redaktorem Antyradia w latach 2003-2007, a od 2008 do 2013 roku prowadził audycje w Eska Rock, później Rock Radiem, a od 2019 do 2022 roku był związany z newonce.radio.

Tym jeździ Kuba Wojewódzki!

Jego kariera telewizyjna również ma początki w ubiegłym wieku, kiedy to w latach 90. rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej, z której przeszedł do Telewizji Polsat. W 2006 roku dołączył do TVN, gdzie był między innymi jurorem programów takich jak: