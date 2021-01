Czy tym razem nasza rodzima gwiazda nie przesadziła? Aktorka Anna Mucha, jak Kleopatra, naga kąpie się w mleku! 27.01.2021

"A wiecie, ze o mały włos nie doszłoby do mojego debiutu teatralnego?! Grałam wtedy w spektaklu „Bomba” reż. Maciej Kowalewski i wkrótce miałam już wchodzić na scenę, gdy postanowiłam, ze jeszcze na szybko skoczę do toalety ... „na wszelki wypadek”. i ... drzwi się zacięły... a wszyscy koledzy już piętro (lub dwa) wyżej i znikąd ratunku ! Waliłam, wolałam... przeżyłam chwilę grozy i zwątpienia! Tylko cudem jakimś Łukasz Simlat mnie usłyszał i wyważył drzwi. Bohater. Nie zdążyłam mu nawet podziękować, bo oto już usłyszałam dźwięk-sygnał na moje wejście. A do przebiegnięcia miałam jeszcze kawałek. Ale tak - właśnie Łukaszowi Simlatowi zawdzięczam fakt, że w ogóle pojawiłam się na scenie" - napisała Mucha