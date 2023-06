Czy Twój kot Cię kocha? Poznaj 9 oznak kociej miłości. Jak mruczki okazują miłość? Czy twój kot robi te rzeczy?

Koty często uchodzą za zwierzęta egoistyczne, które nie okazują swoich uczuć tak jak np. psy. Powodem tego jest fakt, że mruczki mają własny sposób okazywania miłości swojemu właścicielowi. Sprawdź, czy Twój kot Cię kocha. Oto 9 oznak kociej miłości. Czy twój kot robi te rzeczy?

Poznaj 9 oznak kociej miłości

Kot wychodzi Cię powitać Jest to jeden z najprostszych gestów kota, aby okazać Ci miłość. Jeśli kot czeka na Ciebie pod drzwiami mieszkania, oznacza to, że po prostu tęsknił. Mruczek liże Twoją twarz Jest to jeden z najintymniejszych kocich gestów. Jeżeli twój kot przytula się do Twojej głowy, obwąchuje Twoją twarz lub nawet ją liże, oznacza to, że uważa za część swojej kociej rodziny. Ten koci gest zarezerwowany jest dla przyjaciół i rodziny. Pupil śpi blisko Ciebie Kot kładzie się na biurku, podczas gdy Ty pracujesz? Leży na kanapie obok Ciebie lub w łóżku? Jest to znak, że twój pupil chce być blisko Ciebie, dlatego możesz być pewien - Twój kotek kocha Cię.

Czy Twój kot Cię kocha?

Kot przynosi Ci prezenty

Jeśli Twój kot, jest zwierzakiem wychodzącym, to pewnie często mogłeś dostawać od niego różne "prezenty". Mowa tutaj o zdobyczach łowieckich twojego pupila. Mruczek przynosi np. martwe myszy, by się nimi podzielić ze swoją ludzką rodziną. To odruch opiekuńczy.

Ogon w górze Kiedy wracasz do domu, a Twój kot czeka na Ciebie przed drzwiami z ogonem uniesionym w powietrzu i wygiętym w łuk, oznacza to, że cieszy się na Twój widok i w ten sposób wyraża swoją radość. Mruczek lubi Twoje towarzystwo Mruczek okazuje Ci swoją miłość poprzez po prostu przebywanie z Tobą. Jeżeli twój kot towarzyszy Ci nawet podczas pobytu w toalecie, w sypialni czy podczas prostych obowiązków domowych, odpowiedź jest prosta - kocha Cię!

Jak mruczki okazują miłość?

Mrużenie oczu Koty poprzez mrużenie oczu okazują swoje zadowolenie. Jest to symboliczny gest mówiący o tym, że kot ma do ciebie dobre nastawienie, nie chce mieć z tobą konfliktów i generalnie – czuje się przy tobie dobrze.

Kociak mruga powoli obiema powiekami Powolne mruganie obojgiem oczu to odpowiednik pocałunku. Oznacza to, że kot Cię kocha. Jeśli chcesz mu odwzajemnić te uczucia, to po prostu mrugnij do niego również obojgiem oczu. Częste miauczenie Jeżeli Twój kot często miauczy, oznacza to, że próbuje się z Tobą komunikować. Poprzez miauczenie mruczek próbuje przekazać Ci informacje na temat swoich potrzeb i nastroju.

