Czy Tomasz Salski, właściciel piłkarskiej spółki ŁKS, wyciągnął wnioski?

Za nami dopiero dwie kolejki piłkarskiej ekstraklasy, a już kibice drużyny z al. Unii mają na koncie dwa upokorzenia.

Na inaugurację ełkaesiacy przegrali 0:3 w Warszawie z Legią. Ktoś powie, walczyliśmy z wicemistrzem Polski.

To prawda, ale wynik 0:3 w tym prestiżowym pojedynku chluby drużynie nie przynosi. W stolicy do dziś podkreślają, że tak słabego ŁKS dawno nie widzieli!

Jeszcze gorzej było w Gliwicach, w meczu z innym beniaminkiem rozgrywek - Ruchem Chorzów (0:2). ŁKS dał się ograć bezlitośnie drużynie, która prezentowała wielką waleczność, determinację, ale jednak pierwszoligowy poziom. Smutne jest to, że przy tak słabym rywalu, ŁKS wypadł jeszcze słabiej. Dwa celne strzały w trakcie 99 minut ligowej gry, to wyznacznik możliwości ełkaesiaków w ekstraklasie?