Czy to koniec siatkówki w ŁKS Commercecon? Właściciel się wściekł!

Pierwszy grupowy rywal łodzianek do tej fazy rozgrywek LM musiał przebijać się przez eliminacje, co w połączeniu z kadrą bez wielkich nazwisk światowej siatkówki, w roli faworyta kazało stawiać ekipę gospodarzy. Ełkaesianki jednak nie wygrały i właściciel siatkarskiej spółki wściekł się!

Hubert Hoffman najpierw przeprosił kibiców za kolejne rozczarowanie w sezonie i powiedział: - Nie ma już nas, jeżeli niektórzy tego nie rozumieją, to jest to mój koniec w ŁKS.

Później Hubert Hoffman, wyraźnie zbulwersowany, mówił o tzw. kolesiostwie wśród trenerów z Warszawy. Była to jasna aluzja do członków sztabu trenerskiego, którzy przygotowywali zespół mistrzyń Polski, w czasie., gdy Alessandro Chiappini wraz z reprezentacją Węgier przebywał na mistrzostwach Europy.

Co to oznacza? Nic innego, tylko olbrzymie trzęsienie ziemi w klubie. Na klubowych korytarzach szepcze się, że godzony Alessandro Chiappiniego, Macieja Juszta i Michele Patoia są już policzone.

Dla niektórych fanów słowa Hoffmana były jasną deklaracją o odejściu z ŁKS!

Bez wątpienia sytuacja siatkówki w klubie przy al. Unii stoi pod wielkim znakiem zapytania. Hubert Hoffman jest głównym sponsorem łódzkiego klubu. To za jego kadencji klub występujący w trzeciej lidze, awansował do elity i po 36 latach mistrzostwo Polsk.

Wydaje na klub olbrzymie pieniądze. Kiedy okazuje się, że są marnotrawione, ma prawo do stanowczej reakcji.